  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Школьницу из Усть-Ижоры сильно побил дядя
Сегодня, 15:01
29
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Школьницу из Усть-Ижоры сильно побил дядя

0 0

Пострадавшая попала в больницу с сотрясением мозга.

В Усть-Ижоре 17-летнюю школьницу избил дядя. Девушка получила серьезные травмы. Об этом сообщили "Невские Новости".

Пострадавшую госпитализировали. У девушки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение мозга. На данный момент девочка находится в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге водитель чуть не задавил ребенка, выбежавшего на дорогу.

Фото: Piter.tv

Теги: девочку избил дядя, полиция, усть-ижора
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии