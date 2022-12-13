Школьницу из Усть-Ижоры сильно побил дядя

В Усть-Ижоре 17-летнюю школьницу избил дядя. Девушка получила серьезные травмы. Об этом сообщили "Невские Новости".
Пострадавшую госпитализировали. У девушки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение мозга. На данный момент девочка находится в состоянии средней степени тяжести.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося. Проводится проверка.
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Фото: Piter.tv
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