Школьницу из Усть-Ижоры сильно побил дядя

Пострадавшая попала в больницу с сотрясением мозга.

В Усть-Ижоре 17-летнюю школьницу избил дядя. Девушка получила серьезные травмы. Об этом сообщили "Невские Новости".

Пострадавшую госпитализировали. У девушки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение мозга. На данный момент девочка находится в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv