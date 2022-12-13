В Петербурге водитель чуть не задавил ребенка, выбежавшего на дорогу

Маленький мальчик не пострадал.

В Петербурге малыш чуть не угодил под машины. Маленький мальчик выбежал на проезжую часть. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

У водителя оказалось отличная реакция и он успел вовремя среагировать. Мужчина быстро остановил машину, поэтому ребенок не пострадал. Мать малыша в этот момент находилась рядом. Автомобилист сделал замечание женщине.

В соцсетях пользователи призвали родителей внимательнее следить за детьми. Водители попросили держать детей за руку, когда они идут около оживленной трассы.

Ранее на Piter.tv: петербургского блогера Лютого, подозреваемого в истязании новорожденного ребёнка, арестовали.

Видео: Телеграм / Раньше всех. Петербург