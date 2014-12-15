  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге проводится проверка по факту отравления детей в частном детском саду
Сегодня, 16:43
166
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге проводится проверка по факту отравления детей в частном детском саду

0 0

Следователи проводят доследственную проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В Петербурге проводится проверка по факту отравления детей в частном детском саду. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В ходе мониторинга СМИ следователями было выявлено, что 20 июля 2024 года 26 воспитанников частного детского сада, расположенного в поселке Парголово, обратились  в медицинские учреждения с признаками кишечной инфекции. Восемь из них были госпитализированы в больницу, где им оказана  медицинская помощь.

Также известно то, что продукты питания поставлялись из другого дошкольного образовательного учреждения. В обоих детских садах выявлены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

Следственным отделом по Выборгскому району ГСУ СК России по Петербургу  по данному факту проводится доследственная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Также в Петербурге семь клиентов Eurospar получили сальмонеллез.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)

Теги: дети, отравление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии