Следователи проводят доследственную проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В Петербурге проводится проверка по факту отравления детей в частном детском саду. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В ходе мониторинга СМИ следователями было выявлено, что 20 июля 2024 года 26 воспитанников частного детского сада, расположенного в поселке Парголово, обратились в медицинские учреждения с признаками кишечной инфекции. Восемь из них были госпитализированы в больницу, где им оказана медицинская помощь.

Также известно то, что продукты питания поставлялись из другого дошкольного образовательного учреждения. В обоих детских садах выявлены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

Следственным отделом по Выборгскому району ГСУ СК России по Петербургу по данному факту проводится доследственная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Также в Петербурге семь клиентов Eurospar получили сальмонеллез.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)