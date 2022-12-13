Петербургского блогера Лютого, подозреваемого в истязании новорожденного ребёнка, арестовали

Мужчина морил малыша голодом.

Петербургского блогера-сыроеда Максима Лютого арестовали на два месяца. Его подозревают в истязании грудного ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края в субботу, 19 марта.

Напомним, в прошлом году блогер переехал вместе с женой в Сочи. Недавно у пары родился малыш, которого родители не стали показывать врачам. По предварительным данным, отец практиковал отказ от еды и не кормил малыша в течение нескольких дней. Супруга подозреваемого пыталась предотвратить беду, но мужчина забирал у нее ребенка и морил его голодом.

8 марта младенцу стало плохо. По дороге в больницу малыш умер.

Правоохранители задержали блогера и его жену. Подробности уточняются.

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Фото: Телеграм / Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края