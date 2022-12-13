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Петербургский блогер-сыроед Максим Лютый задержан по подозрению в истязании младенца

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Мужчина не давал ребенку еду.

Известный петербургский блогер-сыроед Максим Лютый задержан правоохранительными органами по подозрению в истязании младенца. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы Следственного комитета. Специалисты объяснили, что фигурант уголовного дела трижды забирал у матери новорожденного ребенка, после чего на сутки лишал его пищи. Младенцу стало очень плохо 8 марта, после чего мужчина принял решение самостоятельно отвезти мальчика врачам. Однако медицинский персонал не смог спасти пациента, так как малыш скончался по дороге в больницу. Государственное обвинение будет ходатайствовать в судебной инстанции меру пресечения свободы для подозреваемого.

В Сочи задержана жена сыроеда Максима Лютого.

Фото и видео: Следственный комитет России

Теги: блогер, истязание, максим лютый, сыроедство
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Картина дня,

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