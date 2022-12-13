В Сочи задержана жена сыроеда Максима Лютого

Ей предъявлены обвинения в том, что она не обращалась за помощью в больницу, когда ребенок заболел.

В Сочи задержана жена блогера-сыроеда Максима Лютого. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Во вторник, 14 марта, стало известно о смерти сына 33-летнего блогера. По данным СМИ, мальчик умер от истощения. Сообщается, что его не поставили на учет в медучреждении.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье о причинение младенцу смерти по неосторожности. Жене блогера, Оксане, предъявлены обвинения в том, что она не обращалась за помощью в больницу, когда ребенок заболел.

Ранее мы сообщали, что в Кировской области пьяный мужчина открыл стрельбу из окна квартиры.

Видео: СК России