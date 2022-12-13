В Кировской области пьяный мужчина открыл стрельбу из окна квартиры

Нетрезвый мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в российском городе. Об этом рассказали очевидцы. Они пояснили, что инцидент зафиксирован на территории Вятских полян в Кировской области. По информации от местного губернатора, в настоящее время правоохранительные органы оцепили территорию. На данный момент сведений о пострадавших нет. Преступник находится в помещении в одиночестве. На место выехали сотрудники СОБРа.
47-летний Александр Алёшин, который открыл стрельбу в Кировской области, 16 лет не пил, и сегодня развязался. Он пока не реагирует на уговоры полицейских
сообщение Telegram-канала SHOT
В столице Азербайджана произошла перестрелка.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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