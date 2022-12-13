В Кировской области пьяный мужчина открыл стрельбу из окна квартиры

Обезвреживать злоумышленника отправились сотрудники СОБР.

Нетрезвый мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в российском городе. Об этом рассказали очевидцы. Они пояснили, что инцидент зафиксирован на территории Вятских полян в Кировской области. По информации от местного губернатора, в настоящее время правоохранительные органы оцепили территорию. На данный момент сведений о пострадавших нет. Преступник находится в помещении в одиночестве. На место выехали сотрудники СОБРа.

47-летний Александр Алёшин, который открыл стрельбу в Кировской области, 16 лет не пил, и сегодня развязался. Он пока не реагирует на уговоры полицейских сообщение Telegram-канала SHOT

В столице Азербайджана произошла перестрелка.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ