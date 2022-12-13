В столице Азербайджана произошла перестрелка

МВД: в Баку ранено три человека.

В центре азербайджанской столицы, рядом со зданием Государственного цирка, произошла перестрелка. Соответствующей информацией с журналистами поделились местные представители из пресс-службы правоохранительных органов в Баку. В настоящее время известно о том, что пострадали от ранений по меньшей мере три человека. Известно, что огонь был открыт в Насиминском районе города. В настоящее время на месте трагедии работают криминалисты и другие представители оперативных служб. Территория оцеплена сотрудниками полиции.

В полицию поступила информация о том, что три человека получили ранения в результате стрельбы из огнестрельного оружия в Насиминском районе столицы. пресс-служба МВД Азербайджана

В гипермаркете в Баку произошла стрельба, погиб человек.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье