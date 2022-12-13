В гипермаркете в Баку произошла стрельба, погиб человек

Пострадали еще двое местных жителей.

Встолице Азербайджана произошло вооруженного ограбление в одном из гипермаркетов. В Баку пострадали два человека. Также сообщается об одном погибшем. Трагедия зафиксирована на территории Хатаинского района. Журналисты "РИА Новостей" узнали у представителей Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана о том, что вызов на станцию скорой медицинской помощи в связи с инцидентом поступил от очевидцев в 12:20 по местному времени (в 11:20 по времени Москвы).

В результате инцидента погиб один сотрудник службы инкассации, состояние двух поступивших раненых оценивается как средней тяжести. пресс-служба ОУМТПА

Число погибших в ходе стрельбы в Мичигане возросло до трех человек.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости