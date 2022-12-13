Еще пятеро получили ранения.

Число погибших в ходе стрельбы в Мичигане возросло до трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе охраны Мичиганского университета в Twitter.

Инцидент произошел 13 февраля. Неизвестный темнокожий мужчина открыл стрельбу на территории университета. Подтверждена гибель трех человек. Еще пятеро получили ранения. Их доставили в больницу. Подробности происшествия уточняются.

Ранее мы сообщали, что в Калифорнии во время празднования китайского Нового года произошла стрельба.

Видео: YouTube / MSNBC