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Число погибших в ходе стрельбы в Мичигане возросло до трех человек

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Еще пятеро получили ранения.

Число погибших в ходе стрельбы в Мичигане возросло до трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе охраны Мичиганского университета в Twitter.

Инцидент произошел 13 февраля. Неизвестный темнокожий мужчина открыл стрельбу на территории университета. Подтверждена гибель трех человек. Еще пятеро получили ранения. Их доставили в больницу. Подробности происшествия уточняются.

Ранее мы сообщали, что в Калифорнии во время празднования китайского Нового года произошла стрельба.

Видео: YouTube / MSNBC

Теги: жертвы, мичиган, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия,

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