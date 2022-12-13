Еще 16 человек пострадали.

В Калифорнии во время празднования китайского Нового года произошла стрельба. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Инцидет произошел в субботу 21 января в пригороде Лос-Анджелеса. Десятки тысяч собрались в Монтерей-парке, чтобы отпраздновать китайский Новый год. Во время празднования неизвестный открыл огонь. Сообщается, что у мужчины был в руках автомат.

По данным полиции, в результате происшествия погибли как минимум 10 человек. Еще 16 человек пострадали. Официальные лица пока не прокомментировали эту информацию.

Ранее мы сообщали, что при обрушении дома в Алеппо погибли десять человек.

Видео: YouTube / ABC 7 Chicago