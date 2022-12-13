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При обрушении дома в Алеппо погибли десять человек

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По предварительной версии, обрушение дома произошло из-за размытия фундамента, вызванного утечкой воды.

При обрушении дома в Алеппо погибли десять человек. Об этом сообщает Al Arabiya.

Инцидент произошел сегодня, 22 января, в районе Шейх-Максуд, который находится под контролем курдских формирований. По предварительной версии, обрушение дома произошло из-за размытия фундамента, вызванного утечкой воды.

Среди погибших есть ребенок. В поисках людей, которые остались под завалами, задействованы десятки спасателей и местных жителей.

Ранее мы сообщали, что в Челябинской области в ДТП погибли пять человек.

Видео: YouTube / Syrianarabnewsagency

Теги: аллеппо, дом, жертвы, обрушение
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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