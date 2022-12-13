При обрушении дома в Алеппо погибли десять человек. Об этом сообщает Al Arabiya.
Инцидент произошел сегодня, 22 января, в районе Шейх-Максуд, который находится под контролем курдских формирований. По предварительной версии, обрушение дома произошло из-за размытия фундамента, вызванного утечкой воды.
Среди погибших есть ребенок. В поисках людей, которые остались под завалами, задействованы десятки спасателей и местных жителей.
Ранее мы сообщали, что в Челябинской области в ДТП погибли пять человек.
Видео: YouTube / Syrianarabnewsagency
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все