Еще одного пассажира госпитализировали.

В Челябинской области в ДТП погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Инцидент произошел утром 22 января на автодороге Тюбук-Кыштым в Каслинском районе. В результате столкновения автомобилей Volkswagen Jetta и Volkswagen Polo погибли оба водителя от полученных травм. Также скончались трое пассажиров Polo. Еще одного пассажира госпитализировали.

В региональном управлении Госавтоинспекции отметили, что причиной ДТП мог стать выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения.

Ранее мы сообщали, что появилось видео с места смертельного ДТП на юге Волгограда.

Видео: ВКонтакте / Управление Госавтоинспекции Челябинской области