Появилось видео с места смертельного ДТП на юге Волгограда

В результате ДТП погибли три человека.

ГУ МВД России по Волгоградской области опубликовало видео с места смертельного ДТП на юге Волгограда.

Инцидент произошел в среду, 18 января, на перекрестке улиц Писемского и Чекалина. Водитель КамАЗа столкнулся с маршрутным такси Peugeot. По предварительным данным ведомства, аварию мог спровоцировать 19-летний водитель грузовика.

В результате ДТП погибли три человека. Еще восемь человек пострадали, их доставили в медицинские учреждения. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Москве десять экипажей ДПС гонялись за нарушителем на "Ниве".

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области