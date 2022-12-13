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Появилось видео с места смертельного ДТП на юге Волгограда

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В результате ДТП погибли три человека.

ГУ МВД России по Волгоградской области опубликовало видео с места смертельного ДТП на юге Волгограда.

Инцидент произошел в среду, 18 января, на перекрестке улиц Писемского и Чекалина. Водитель КамАЗа столкнулся с маршрутным такси Peugeot. По предварительным данным ведомства, аварию мог спровоцировать 19-летний водитель грузовика.

В результате ДТП погибли три человека. Еще восемь человек пострадали, их доставили в медицинские учреждения. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Москве десять экипажей ДПС гонялись за нарушителем на "Ниве".

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Теги: волгоград, гу мвд волгоградская область, дтп, жертвы
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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