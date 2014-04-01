Участник январской акции протеста в Петербурге впервые получил реальный срок

Мужчина будет отбывать наказание в колонии-поселении.

Петербуржцу назначили реальный срок за избиение силовика на протестной акции 31 января 2021 года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Решение вынес Ленинский районный суд. Днем 31 января Евгений Туганков вместе с другими неустановленными людьми находился на протестной акции на Пионерской площади. Мужчина нанес сотруднику ОМОН несколько ударов по голове. Затем протестующие толкнули представителя власти, тем самым причинив ему физическую боль. Причиненный вред оказался не опасным для жизни и здоровья. Своими действиями Туганков пытался помешать ОМОНовцу исполнять свои служебные обязанности.

В этот же день петербуржцу предъявили обвинение по ч.1 ст. 318 УК РФ. Обвиняемый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее к ответственности привлекли еще одного участника протестной акции. Она проводилась 23 января. Андрею Ломову дали условный срок, так как он является отцом семерых детей.

Фото: Piter.TV