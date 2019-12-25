Отец семерых детей получил условный срок за нападение на полицейских в Петербурге

Мужчина принимал участие в акции протеста 23 января.

Куйбышевский районный суд огласил приговор в отношении Андрея Ломова, который вместе с группой других неустановленных лиц напал на полицейских во время акции протеста 23 января. Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно и испытательным сроком два года. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, 23 января около 16 часов на проезжей части у дома №28 на Невском проспекте Ломов и другие неустановленные лица начали толкать полицейских руками и корпусом тела. Тем самым они дискредитировали сотрудников правоохранительных органов в глазах общественности, подорвав их авторитет перед лицом общества.

Андрея Ломова задержали спустя пять дней после случившегося. При вынесении приговора суд принял во внимание, что мужчина является отцом семерых детей.

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Фото: Piter.TV