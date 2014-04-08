Глава Василеостровского УМВД ушел на пенсию после истории с отравлением Навального

Полковник возглавлял полицию Васильевского острова с 9 октября 2018 года.

Начальник УМВД по Василеостровскому району, полковник полиции Владимир Титков попрощался с личным составом. По данным "Фонтанки", его попросили уйти на заслуженный отдых после истории с отравлением Алексея Навального.

22 марта Титков написал рапорт с просьбой уволить его на пенсию по собственному желанию. Он возглавлял полицию Васильевского острова с 9 октября 2018 года. Сейчас ему 53 года.

По информации "Фонтанки", коллеги полковника ожидали отставки полковника. Против его подчиненного, оперативника уголовного розыска Василеостровского района Петербурга Константина Голубева было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и в "сливе" информации из базы "Розыск-Магистраль". Эти данные могли фигурировать в нашумевшем расследовании оппозиционера Алексея Навального.

Фото: Telegram / BAZA