Семь летевших в Петербург рейсов отправили на запасные аэродромы

Запасная авиагавань понадобилась рейсам, направлявшимся в Пулково.

Из‑за введённых воздушных ограничений семь авиарейсов, направлявшихся в Санкт‑Петербург, пришлось перенаправить на запасные аэродромы. Информацию об этом ТАСС сообщили в пресс‑службе компании "Воздушные ворота Северной столицы".

На запасные аэродромы были направлены семь воздушных судов, при этом четыре из них уже добрались до Северной столицы. В пресс‑службе добавили, что сейчас аэропорт Пулково функционирует в обычном режиме. В терминале сохраняется спокойная обстановка, а обслуживание пассажиров ведётся в соответствии с авиационными правилами.

Также аэропорт Пулково принял в качестве запасного 25 рейсов, которые перенаправили из Москвы. Часть пассажиров продолжила путь в столицу наземным транспортом.

Ранее мы сообщали, что пассажирский лайнер, следовавший из Казани в Москву, был вынужден совершить посадку в Петербурге.

Фото: Piter.tv