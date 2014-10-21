В Кузбассе задержали участников организованной группы, причастных к совершению киберпреступлений

От действий злоумышленников пострадали трое человек из разных регионов страны.

В Кузбассе сотрудники полиции задержали участников организованной группы, причастных к совершению киберпреступлений. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Ирина Волк.

По данным следствия, двое злоумышленников вступили в организованную группу, где исполняли роль операторов абонентского терминала пропуска трафика. Они обеспечивали его бесперебойную работу, чтобы находящиеся за рубежом сообщники могли обзванивать большое количество граждан и от имени работников различных организаций убеждали их перевести денежные средства на так называемые безопасные счета.

От действий злоумышленников пострадали трое человек из разных регионов страны. Сотрудники полиции и регионального Управления ФСБ России задержали подозреваемых. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в МВД предупредили о мошенничестве под предлогом помощи в уборке снега.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА