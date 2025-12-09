За прошлый год в Ленобласти прошла ликвидация 120 нелегальных свалок

Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области подвёл итоги своей работы за 2025 год. В регионе значительно усилили борьбу с нелегальными свалками, что привело к реальным уголовным делам, арестам и изъятию имущества у нарушителей. За отчётный период в Ленобласти было ликвидировано более 120 незаконных свалок общим объёмом свыше 99 тысяч кубометров. Сотрудники ведомства провели 1 655 выездных обследований и возбудили более 1 800 административных дел.

В рамках борьбы с нелегальными перевозчиками отходов было изъято 53 единицы техники. Кроме того, инспекторы обработали свыше 6 тысяч обращений граждан, а "Зелёная линия" продолжает работать в штатном режиме. Особое внимание уделялось уголовным делам: в 2025 году было возбуждено четыре дела по факту организации незаконного бизнеса, связанного с созданием нелегальных полигонов. В результате 11 человек были арестованы.

Как отметила председатель комитета Рамила Агаева, для решения проблемы с отходами в регионе применяются системные меры, включая ужесточение ответственности. По её словам, одних лишь административных санкций недостаточно, и только комплексный подход приносит положительный эффект.

Также под особым контролем находилось состояние лесов. Ведомство выявило 68 очагов загрязнения и ликвидировало 100 нелегальных мест складирования мусора. С арендаторами лесных участков проводится профилактическая работа, включающая выдачу предписаний и рекомендаций.

