На рынке появились "Нивы" по цене новых кроссоверов: за что просят до 7 миллионов рублей

Спрос на такие автомобили растёт.

На вторичном рынке всё чаще встречаются старые "Нивы", которые продают по цене современных иномарок. В ноябре 2025 года сразу три редких автомобиля 1980–1990-х годов выставлены за 2,5, 3 и 7 миллионов рублей. Каждый из них — отдельная история: от полностью подготовленного внедорожника до машины-"капсулы времени". Об этом сообщил портал 110km.ru.

Самый доступный вариант стоит 2,5 миллиона. Это "Нива" 1996 года, серьёзно переделанная под тяжёлое бездорожье. Машину оснастили дизельным двигателем QD32, трансмиссией от Toyota Hilux Surf и самоблокирующимся дифференциалом. Кузов усилен, установлен трубчатый каркас, подготовлена внедорожная подвеска. Есть две лебёдки, алюминиевый бак, шноркель, несколько комплектов грязевой резины и окраска Raptor. Все изменения внесены в документы. С момента внедорожной сборки автомобиль прошёл менее тысячи километров.

Вторая "Нива" 1998 года, оценённая в 3 миллиона, напротив, полностью оригинальная. Пробег — всего 890 километров. По словам продавца, автомобиль сохранился "как из салона": родная краска, заводской интерьер и минимальные доработки — только магнитола и сигнализация. Машина рассчитана на коллекционеров, а не на повседневную эксплуатацию.

Самый дорогой вариант — "Нива" 1980 года за 7 миллионов рублей. Продавец называет её музейным экспонатом. Несмотря на слой пыли на фото, пробег всего 62 километра, а в документах значится один владелец за 45 лет. Владелец готов обсуждать цену, но только с планкой от 4 миллионов.

Спрос на такие автомобили растёт. Для одних "Нива" интересна как трофи-проект, для других — как коллекционная машина с минимальным пробегом, а для третьих — как часть истории советского автопрома.

Тем временем в Германии продают редкий советский ГАЗ-12 "ЗИМ" – роскошь для министров прошлого века.

Фото: auto.ru