В Германии продают редкий советский ГАЗ-12 "ЗИМ" – роскошь для министров прошлого века

В немецком городе Соест неподалёку от Дортмунда выставлен на продажу редкий советский автомобиль — ГАЗ-12 "ЗИМ", выпущенный в январе 1953 года. Когда-то на таких машинах ездили министры, партийные руководители и директора заводов, а теперь он стал коллекционной ценностью.

По информации портала 110km.ru, владелец оценил автомобиль в 17 500 евро — около 1,6 миллиона рублей по текущему курсу. Цена выглядит скромной для раритета, но объясняется просто: реставрация не завершена. Новый владелец получит машину вместе с комплектом оригинальных запчастей и документов. Для сравнения, полностью восстановленные экземпляры ГАЗ-12 сегодня могут стоить до 100 тысяч евро.

ГАЗ-12 стал первым представительским автомобилем Горьковского автозавода. Он занимал промежуточное место между массовой "Победой" и лимузинами ЗИС, предназначенными для высших чинов. С 1949 по 1959 год было выпущено меньше 22 тысяч машин, включая версии для такси и скорой помощи.

Продаваемый экземпляр — шестиместный седан с чёрным кузовом и задним приводом. Под капотом установлен рядный шестицилиндровый мотор объёмом 3,5 литра и мощностью 90 лошадиных сил. Коробка передач — трёхступенчатая механика.

По словам продавца, кузов прошёл серьёзное восстановление: выполнена сварка, обновлены панели, восстановлены силовые элементы. Хромированные детали отполированы и вновь блестят, как новые. Подвеска и тормоза получили современные комплектующие для большей надёжности.

Особая гордость владельца — почти полный набор оригинальных деталей, включая стекло, молдинги и элементы салона. Для 70-летнего автомобиля это редкость, особенно в Европе. Завершив реставрацию, новый хозяин сможет превратить этот ГАЗ-12 "ЗИМ" в музейный экспонат или эффектную машину для ретро-парадов — символ ушедшей эпохи и напоминание о времени, когда советский автопром делал ставку на престиж и статус.

