Три квартиры и восемь автомобилей пострадали при атаке БПЛА в Красногорске

Три квартиры и восемь автомобилей пострадали при атаке украинского беспилотника в Красногорске. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на экстренные службы.
Инцидент произошел в ночь на 24 октября на бульваре Космонавтов. Поступило сообщение об атаке беспилотника на жилой дом. В высотном здании зафиксировали разрушения межквартирных стен и имущества внутри. Также пострадала фасадная часть дома.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в результате происшествия пострадали пять человек, в том числе один несовершеннолетний.
Фото: pxhere.com
