  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Три квартиры и восемь автомобилей пострадали при атаке БПЛА в Красногорске
Сегодня, 15:40
116
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Три квартиры и восемь автомобилей пострадали при атаке БПЛА в Красногорске

0 0

В высотном здании зафиксировали разрушения межквартирных стен и имущества внутри.

Три квартиры и восемь автомобилей пострадали при атаке украинского беспилотника в Красногорске. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел в ночь на 24 октября на бульваре Космонавтов. Поступило сообщение об атаке беспилотника на жилой дом. В высотном здании зафиксировали разрушения межквартирных стен и имущества внутри. Также пострадала фасадная часть дома.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в результате происшествия пострадали пять человек, в том числе один несовершеннолетний.

Ранее глава комитета РСТ оценил антироссийские санкции ЕС против турбизнеса.

Фото: pxhere.com

Теги: автомобили, беспилотник, квартиры, красногорск
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии