Глава комитета РСТ оценил антироссийские санкции ЕС против турбизнеса

Глава комитета РСТ по международному сотрудничеству Сергей Войтович оценил антироссийские санкции Евросоюза против турбизнеса. Об этом он заявил телеканалу "360".

По словам эксперта, запрет европейскому турбизнесу организовывать поездки в Россию является профанацией. Он подчеркнул .что туры в страну не продают уже четыре года. При этом Войтович признал, что это формально реальные санкции непосредственно в сфере туризма.

Также глава комитета РТС подчеркнул, что европейские туристы продолжают посещать Россию. По его словам, за пять лет с момента закрытия авиасообщения накопился большой отложенный спрос. Он уточнил, что европейцы совершают поездки в Россию в частном порядке, но их очень немного.

Фото: pxhere.com