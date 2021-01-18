Сенатор Шейкин рассказал о новой фишинговой схеме в письмах

Злоумышленники маскируют под ссылку для отказа от писем форму для сбора персональных данных. Вместо отписки пользователь попадает на сайт, где его просят ввести фамилию, телефон и другую личную информацию.

Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин сообщил о новой мошеннической схеме, связанной с электронными рассылками. Злоумышленники отправляют на почту поддельные рекламные письма, в которых под привычной кнопкой "отписаться" скрыта ссылка на фишинговый сайт.

По словам Шейкина, переход по такой ссылке ведёт на форму, которая может называться "отказ от рассылки", "жалоба на спам", "подтверждение отписки" или "удаление адреса из базы". Вместо простого подтверждения отказа пользователю предлагают ввести персональные данные — фамилию, имя, телефон, адрес электронной почты и другую информацию. Таким образом мошенники получают не просто активный почтовый адрес, а целый набор сведений о человеке, которые затем используют для новых фишинговых писем, звонков или точечных атак.

Особенно опасна такая схема для корпоративной почты, если подобные письма массово приходят сотрудникам компании — злоумышленники собирают рабочие адреса, должности, телефоны и другую служебную информацию. Сенатор отметил, что главная уловка заключается в том, что человек действует не из страха, а из раздражения — он хочет быстро избавиться от надоевшей рассылки и не вчитывается в адрес сайта и объём запрашиваемых данных.

Шейкин подчеркнул, что настоящая отписка от рассылки не должна требовать паспортных данных, номера телефона или другой чувствительной информации. В большинстве случаев достаточно самого адреса электронной почты. Если письмо вызывает сомнения, не стоит переходить по ссылкам внутри него. Лучше удалить сообщение, пометить его как спам с помощью почтового сервиса или проверить отправителя через официальный сайт компании.

Ранее на Piter.TV: в МВД рассказали, как защитить смартфон от мошенников.

Фото: pxhere