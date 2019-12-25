Летом пешие инспекторы выявили более 11 тыс. нарушений в зоне платной стоянки Петербурга

Специалисты обнаружили почти 7 тыс. машин со скрытыми регистрационными знаками.

В период с июня по август специалисты ГКУ "Городской центр управления парковками Петербурга" выявили более 11 тыс. нарушений в зоне платной парковки в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах.

Как сообщили 7 сентября в учреждении, за лето пешие инспекторы обнаружили почти 7 тыс. машин со скрытыми регистрационными знаками. Еще 4,1 тыс. транспортных средств находились на стоянке совсем без них. А 991 автомобиль припарковался на местах для инвалидов: в 161 случае сведения о ТС отсутствовали в Федеральном реестре. С водителями провели 2,5 тыс. разъяснительных бесед.

Ранее мы рассказывали о том, что из-за сбоев в работе интернета петербуржцев призвали заранее пополнять парковочный счет.

Фото: Piter.TV