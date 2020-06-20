На реставрацию Екатерининского института на Фонтанке выделят 13 млн рублей

Процедура приема предложений продлится до 13 августа.

На портале госзакупок объявлен тендер на проведение реставрации здания Екатерининского института, расположенного на набережной реки Фонтанки, дом 36, бюджет проекта составляет 13 млн рублей.

Комплекс трехэтажного строения занимает пространство почти в 20 тысяч квадратных метров. Предстоящие работы относятся ко второй категории сложности.

Будущему исполнителю поручается выполнение монтажа оконных конструкций, установка готовых подоконников, формирование декоративных элементов интерьера, таких как внутренние оштукатуренные откосы с последующей покраской, а также воссоздание дверей и окон по образцам сохранившихся аналогов.

Процедура приема предложений продлится до 13 августа. Перед началом работ подрядчик обязан произвести предварительную оценку состояния оконных проемов для точного определения габаритов деталей, подлежащих замене, и методологии проводимых операций. Затем, в течение пяти рабочих дней после подписания контракта, исполнитель обязан представить утвержденный график производственных этапов.

Первый этап реставрации должен быть завершен до 31 декабря 2025 года, а полный цикл работ — до 1 июня 2026 года.

История Екатерининского института началась 12 июня 1798 года, первоначально он располагался в итальянском дворце, а позднее, в 1804—1807 годах, переехал в собственное здание на берегу Фонтанки, построенное по проекту архитектора Джакомо Кваренги.

До начала XX века в стенах института функционировали учебные заведения, а в советский период помещение использовалось сначала как школьное заведение, затем во времена Великой Отечественной войны переоборудовалось под военный госпиталь. Позднее там вновь открылись образовательные классы, сменившиеся складскими помещениями.

Сегодня здание принадлежит Российской национальной библиотеке и служит филиалом библиотеки, вмещая читальные залы прессы, нот и юношеской литературы, а также концертный зал.

Ранее мы сообщили о том, что на благоустройство территории Тучкова буяна выделят 380 млн рублей.

Скриншот: Яндекс Панорамы