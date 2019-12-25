Россия ограничила поставки рыбной продукции со всех предприятий Армении

Россельхознадзор рассказал о результатах проверок на армянских профильных предприятиях.

Москва расширила ограничения на поставки рыбной продукции с армянской территории, временно приостановив сертификацию продукции еще двух местных предприятий до устранения ими ранее выявленных нарушений. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы Россельхознадзоре. Таким образом, в настоящее время профильным ведомством приостановлены поставки всей рыбной продукции из соседнего государства. Ранее по результатам системных нарушений эксперты просили коллег из Еревана временно приостановить сертификацию всей рыбной продукции. Исключением стали только компании, которые непосредственно участвовали в инспекции - ООО "МФ Экспорт" и ООО "Инвест плюс". В отношении указанных предприятий на тот момент был введен режим усиленного лабораторного контроля.

В ходе анализа материалов был подготовлен предварительный отчет и до устранения выявленных нарушений и предоставления необходимых подтверждающих материалов принято решение о временной приостановке сертификации продукции указанных предприятий. пресс-служба Россельхознадзор

Спеиалисты добавили, что ведут работу с армянскими предприятиями по обеспечению безопасности рыбы и рыбной продукции, предназначенной для поставок на российский внутренний рынок.

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