С начала года из Петербурга экспортировали 157 тонн манной крупы

Наибольший объем продукции импортирован Грузией – 96 тонн.

В период с 1 января по 1 июля текущего года из Петербурга в другие страны экспортировали 157 тонн манной крупы. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Северо-Западу.

Наибольший объем продукции импортирован Грузией (96 тонн). Также крупу закупали Германия, Израиль, Киргизия, Молдавия, США, Узбекистан и Южная Осетия. В ходе лабораторных исследований, проведенных в филиале ФГБУ "ЦОК АПК", в грузах карантинных объектов не выявлено. На все партии были оформлены фитосанитарные сертификаты.

Ранее мы рассказывали о том, что Россельхознадзор задержал 207 тонн риса с амбарным долгоносиком в Северной столице. Опасный вредитель поражает зерно и продукты переработки, вызывая расстройство пищеварения.

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