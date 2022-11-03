Спектакль "Любовь после жизни"

Драму "Любовь после жизни" представят 4 октября в Молодежном театре на Фонтанке. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

Действия пьесы происходят в марте 1938 года в Бельчите. Этот испанский город стал символом страшной войны. Однако суть драматического происшествия – отношения актеров Кармелы и Паулино. Они выступят перед пленными солдатами, пытаясь выжить в обстоятельствах, мало подходящих для искусства и жизни.

В живых останется только один из них. Эта история про любовь, которая описывает переживания мужчины и женщины. Может ли искусство противостоять смерти?

Фото: пресс-служба СПб ГБУК "Молодежный театр на Фонтанке"