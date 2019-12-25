В Петербурге усилили защиту промышленных объектов и обучили персонал действиям при угрозах

Детали части принятых решений не раскрываются в целях безопасности.

Промышленные предприятия и логистические комплексы Петербурга перешли на усиленный режим безопасности. Об этом сообщил председатель городского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

По его словам, сотрудники заводов прошли необходимый инструктаж, а на территориях объектов были оборудованы специальные укрытия. Кроме того, власти дополнительно ужесточили противопожарный контроль.

Детали части принятых решений не раскрываются в целях безопасности. Как отметил Ситов, город опирается на рекомендации федеральных и отраслевых ведомств, которые включают как пассивные, так и активные методы защиты.

Помимо этого, Петербург внедряет собственные протоколы безопасности. Работа по укреплению защищенности городских предприятий, подчеркнул чиновник, ведется непрерывно.

Ранее мы сообщили о том, что петербургская промышленность выросла на 6,6% с начала года.

Фото: ВКонтакте / Промышленность, инновации и торговля Петербурга