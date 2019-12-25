Железнодорожный путь поврежден в Воронежской области, идет его восстановление

Устанавливаются причины произошедшего в российском регионе.

Один из железнодорожных путей на территории Воронежской области получил повреждения. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы Юго-Восточной железной дороги в аккаунте в национальном мессенджере "Макс". Специалисты пояснили, что чрезвычайная ситуация зафиксирована в ночь на 17 июля. Проблема замечена в районе перегона "Некрылово - Колено". Сведений о пострадавших не поступало. В профильном ведомстве уточнили, что не исключаются возможные задержки пассажирских составов и пригородных поездов.

Движение поездов организовано по второму пути. пресс-служба Юго-Восточной железной дороги

В настоящее время местные специалисты занимаются ликвидацией последствий происшествия. Координирует ремонтные мероприятия оперативный штаб ЮВЖД.

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Пермском крае.

Фото: Макс / Юго-Восточная железная дорога – филиал ОАО "РЖД"