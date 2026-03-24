В Псковской области арестовали мужчину, запрыгнувшего на авто ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел 18 марта в городе Печоры. Сообщается, что 30-летний местный житель запрыгнул на капот припаркованного патрульного автомобиля и прошел по нему, после чего скрылся. В этот момент инспекторы ДПС, которым принадлежала машина, находились в административном здании для оформления служебной документации

Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения и регистратор, установленный в салоне автомобиля. Полицейские установили личность и местонахождения мужчины. Его доставили в территориальный отдел внутренних дел. Мужчина объяснил свой поступок произвести впечатление на друзей. Фигурант полностью признал вину и раскаялся в содеянном. По решению мирового судьи ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на семь суток.

Ранее мы сообщали, что в Ивановской области задержали 15 человек за незаконный оборот миллиарда рублей.

Видео: УМВД по Псковской области