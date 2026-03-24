В Ивановской области задержали 15 человек за незаконный оборот миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным следствия, злоумышленники действовали на территории нескольких субъектов страны. Ими руководители жители Ивановской и Московской областей. Подозреваемые организовали незаконный оборот средств в размере более 1 млрд рублей в обход банковской системы РФ. В своей деятельности сообщники использовали несколько схем.

При силовой поддержке Росгвардии сотрудники полиции задержали 15 подозреваемых. В ходе обысков по местам их проживания и в офисных помещениях изъяты денежные средства, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали участников схемы мошенничества с продажей автозапчастей.

Видео: МВД России