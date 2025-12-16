В Петербурге возрождают Дом Дернова

На данный момент специалисты сосредоточены на наиболее сложных и кропотливых задачах.

В Петербурге продолжаются активные работы по реставрации дома Ивана Дернова на Таврической улице, 35. Этот памятник регионального значения широко известен как знаменитый литературный салон начала XX века – "башня" поэта-символиста Вячеслава Иванова. О ходе восстановления исторического здания "Вечернему Санкт-Петербургу" рассказал губернатор Александр Беглов.

На данный момент специалисты сосредоточены на наиболее сложных и кропотливых задачах: ведётся восстановление фасадов и оригинального лепного декора, реставрируются уникальные барельефы с изображением драконов, картушей и лавровых ветвей.

Одной из главных сложностей стало воссоздание купола с люкарнами в стиле барокко, который венчает угловую часть здания. Работы направлены на возвращение дому его первоначального архитектурного облика и сохранение культурного наследия Серебряного века.

Ранее мы сообщили о том, что Дача Фаберже в Парголово обрела нового владельца и готовится к реставрации.

Фото: Правительство Петербурга