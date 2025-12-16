Дача Фаберже в Парголово обрела нового владельца и готовится к реставрации

Даче будет присвоен новый функциональный статус, который позволит ей стать востребованной частью городской среды.

Дача Фаберже в посёлке Парголово, являющаяся объектом культурного наследия, будет восстановлена. Памятник архитектуры был продан на торгах, организованных ДОМ.РФ, за 102,69 млн рублей. Новым собственником объекта стала компания "Формаинвест".

Как подчеркнули в "Дом.РФ", новый владелец планирует не просто провести реставрацию для сохранения исторической ценности здания, но и вернуть его в современную жизнь. По словам представителей организации, даче будет присвоен новый функциональный статус, который позволит ей стать востребованной частью городской среды.

Какое именно будущее ждёт этот объект, пока не раскрывается. Однако, по имеющейся информации, рассматривается возможность создания на базе усадьбы отеля, музея или современного арт-пространства.

Ранее мы сообщили о том, что в Калининском районе Петербурга выставили на троги здание бывшего института машиностроения.

Фото: "Дом.РФ"