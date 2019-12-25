Более 632 тыс. петербуржцев проголосовали за объекты благоустройства

Согласно представленным данным, абсолютным лидером стал проект создания парка восточнее домов по аллее Евгения Шварца в Красногвардейском районе.

В Петербурге завершилось VI Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства, проводимое в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" (нацпроект "Инфраструктура для жизни"). Как сообщили spb.aif.ru в пресс-службе Смольного, в голосовании приняли участие более 632 тысяч петербуржцев.

Согласно представленным данным, абсолютным лидером стал проект создания парка восточнее домов по аллее Евгения Шварца в Красногвардейском районе. За эту территорию отдали свои голоса более 60 тысяч человек. В ближайшее время на месте начнется создание современного общественного пространства, которое будет включать пешеходные маршруты, зоны тихого отдыха, а также высадку новых деревьев и цветников.

Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский подчеркнул, что благодаря высокой активности жителей город уже получил сотни обновленных локаций, таких как Бестужевский и Джазовый скверы, дворик театра на Литейном и линейный парк на Васильевском острове. Он также добавил, что в настоящее время работы по благоустройству ведутся параллельно на 20 различных участках, включая Исидоровский сквер, пляжи Новый и Чудный, сквер Маринеско и другие.

Губернатор Александр Беглов отдельно поблагодарил волонтеров и всех горожан за проявленную активную позицию. Он отметил, что Петербург традиционно демонстрирует высокую вовлеченность в голосование, а горожане заботятся о внешнем виде своих дворов, парков и скверов. По словам Беглова, высокие результаты были бы невозможны без самоотдачи и терпения добровольцев.

Градоначальник также подчеркнул, что в городе ведется последовательная работа по созданию комфортной среды, направленная на выполнение задач, поставленных президентом, и развитие концепции "Комфортный город", заявленной в 2019 году. Важную роль в организации процесса сыграли волонтеры — 13 744 добровольца, благодаря которым Северная столица вошла в пятерку лидеров страны по числу участников.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге стартовала летняя уборка улиц с обязательным орошением.

Фото: МАКС / Спикер Бельский