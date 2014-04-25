Владельцев здания бывшего Старо-Александровского рынка обязали вернуть ему исторический облик

Администрация Центрального района оперативно отреагировала на обращение горожан.

Жители Петербурга обратили внимание, что мансардный этаж здания бывшего Старо-Александровского рынка на проспекте Бакунина, 5/2, был выкрашен в ярко-жёлтый цвет. Это изменение не соответствует историческому облику объекта, в котором сейчас располагается бизнес-центр, пишет "Петербургский дневник".

Администрация Центрального района оперативно отреагировала на обращение горожан. Представители собственника помещений уже получили официальное предписание и разъяснения требований законодательства. Им было указано на необходимость привести фасад в нормативное состояние.

По информации от собственника, работы по восстановлению исторического вида фасада будут выполнены в ближайшее время. Данный адрес находится на контроле администрации Центрального района, сообщили в ведомстве.

Специалисты подчеркнули, что любые работы по окраске фасадов в историческом центре должны проводиться в строгом соответствии с колерным бланком, который выдаётся Комитетом по градостроительству и архитектуре. Окраска без согласования и отклонения от утверждённого акта выкраски являются нарушением Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга.

Справка: Здание Старо-Александровского рынка, надстроенное в 1883 году по проекту архитектора Василия фон Геккера, является частью архитектурного наследия города.

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Фото: Марат Белышев