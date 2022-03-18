На Невском проспекте началась реставрация Дома актёра

Особое внимание уделяется деталям: двустворчатые деревянные ворота отреставрируют в строгом соответствии с архивной фотографией начала XX века.

В Петербурге стартовали масштабные реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения — Доме актера на Невском проспекте. Проект реализуется в рамках инициативы "Историческая память", сообщает пресс-служба Смольного.

Специалисты уже приступили к восстановлению исторического облика центрального шестиколонного портика. В ходе работ планируется решить несколько ключевых задач: стволы колонн ионического ордера будут очищены от цементно-песчаного раствора, который удерживает влагу и разрушает кладку. Кровельную сталь на портике заменят на оригинальные известняковые блоки.

Кроме того, будет демонтирована металлическая отделка карнизов и восстановлен в штукатурке утраченный венчающий карниз. Также планируется воссоздать исторические деревянные оконные рамы. Особое внимание уделяется деталям: двустворчатые деревянные ворота отреставрируют в строгом соответствии с архивной фотографией начала XX века.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что эта программа охватывает 22 здания, 18 из которых являются объектами культурного наследия. Завершить реставрацию Дома актера планируется до конца 2027 года.

Ранее мы сообщили о том, что на фасаде Дома Чаплина завершается реставрация 41 маскарона с изображением львов.

Фото: Правительство Петербурга