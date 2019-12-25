На фасаде Дома Чаплина завершается реставрация 41 маскарона с изображением львов

Маскароны являются традиционным и неотъемлемым элементом архитектурной композиции Невского проспекта.

В Петербурге подходят к концу реставрационные работы на историческом Доме Чаплина (Невский проспект, 13/9). В рамках городской программы капитального ремонта специалисты восстанавливают 41 маскарон в виде львиных голов, украшающих фасад этого знакового здания. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Маскароны являются традиционным и неотъемлемым элементом архитектурной композиции Невского проспекта. Завершить все работы по обновлению фасада и кровли планируется до конца июня. По оценкам исследователей, в городе насчитывается около 19 тысяч маскаронов, из которых примерно 6,5 тысяч изображают голову льва. Подобные элементы декора украшают и другие памятники на Невском, включая Строгановский дворец и дом Вавельберга.

Дом Чаплина был построен в 1804–1806 годах по проекту архитектора Викентия Беретти на месте бывшего деревянного Зимнего дворца. Здание имеет богатую историю, тесно связанную с выдающимися личностями: в квартире графа Александра Завадовского в 1817 году проживал Александр Грибоедов после участия в "дуэли четырех". Здесь же жил нотариус Михаил Кабацкий, клиентом которого был Александр Пушкин. В 1867–1868 годах в доме снимал квартиру композитор Модест Мусоргский. Последние годы жизни здесь провела поэтесса Ирина Одоевцева, участница "Цеха поэтов" Николая Гумилёва.

Ранее мы сообщили о том, что в Фонтанном доме открыли отреставрированную лестницу.

Фото: Правительство Петербурга