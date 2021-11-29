В Бийске автобус сбил двух человек на остановке

Находившиеся внутри автобуса пассажиры не пострадали.

В Бийске в результате ДТП автобус сбил двух человек на остановке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Инцидент произошел утром 1 июня на переулке Кожзаводском. Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с грузовым автомобилем. От удара автобус выбросило на остановку, на которой находились граждане в ожидании транспорта. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Также сообщается, что в момент аварии внутри автобуса находились пять пассажиров, они не пострадали. На месте происшествия работают сотрудники регионального МЧС.

Ранее мы сообщали, что в Турции два сотрудника АЭС "Аккую" погибли в результате ДТП.

Видео: Telegram / Полиция Алтайский край