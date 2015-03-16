По предварительной информации, водитель одного из автобусов не справился с управлением.

В Турции два сотрудника АЭС "Аккую" погибли в результате ДТП с участием двух автобусов и одной легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Аккую Нуклеар".

Инцидент произошел утром 29 июня на трассе Мерсин–Анталья. Два служебных автобуса перевозили работников площадки строительства АЭС "Аккую". По предварительной информации, водитель одного из автобусов не справился с управлением и, совершив выезд на встречную полосу, столкнулся с легковым автомобилем и другим автобусом. В результате аварии пострадали 35 человек. На место происшествия направлены бригады медиков и пожарной охраны.

Ранее мы сообщали, что в ДТП под Липецком погиб ребенок.

Видео: X / Adanacity