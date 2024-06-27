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В ДТП под Липецком погиб ребенок

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Следственно-оперативная группа устанавливает причины и обстоятельства происшествия.

В результате ДТП под Липецком погиб ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Инцидент произошел вечером 26 июня на автодороге "Грязи-Телелюй" вблизи села Светлая поляна. По данным следствия, водительница иномарки Renault совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода. Ребенок погиб на месте. Следственно-оперативная группа устанавливает причины и обстоятельства происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге сотрудник дорожной службы пострадал в ДТП на КАД.

Видео: УМВД России по Липецкой области

Теги: дтп, жертвы, липецк
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, ДТП,

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