В ДТП под Липецком погиб ребенок

Следственно-оперативная группа устанавливает причины и обстоятельства происшествия.

В результате ДТП под Липецком погиб ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Инцидент произошел вечером 26 июня на автодороге "Грязи-Телелюй" вблизи села Светлая поляна. По данным следствия, водительница иномарки Renault совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода. Ребенок погиб на месте. Следственно-оперативная группа устанавливает причины и обстоятельства происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге сотрудник дорожной службы пострадал в ДТП на КАД.

Видео: УМВД России по Липецкой области