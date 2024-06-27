В ДТП под Липецком погиб ребенок

В результате ДТП под Липецком погиб ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Инцидент произошел вечером 26 июня на автодороге "Грязи-Телелюй" вблизи села Светлая поляна. По данным следствия, водительница иномарки Renault совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода. Ребенок погиб на месте. Следственно-оперативная группа устанавливает причины и обстоятельства происшествия.
Ранее мы сообщали, что в Петербурге сотрудник дорожной службы пострадал в ДТП на КАД.
Видео: УМВД России по Липецкой области
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