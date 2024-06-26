В Петербурге сотрудник дорожной службы пострадал в ДТП на КАД

Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Сотрудник дорожной службы получил травмы в результате ДТП на 41-м км кольцевой дороги между съездами наносили Шафировский проспект и проспект Косыгина. Инцидент произошел ночью 26 июня.

Согласно имеющейся информации, водитель грузового фургона Ford не заметил дорожных рабочих, которые наносили разметку, и врезался в прицеп, специально установленный на полосе для прикрытия.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти подтвердили, что в 2:20 41 км внутреннего кольца КАД 42-летний водитель автомобиля Ford Transit справился с управлением и въехал в прицеп, стоящий в третьей полосе. В результате удара прицеп наехал на 27-летнего дорожного рабочего, который наносил разметку.

Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту.

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