Петербуржцы смогут посмотреть на город с вершины колокольни собора Владимирской иконы Божией Матери

В соборе открылась новая смотровая площадка.

В Петербурге появилось еще одно место, где открывается потрясающий вид на город. Горожанам предлагают посетить смотровую площадку на колокольне собора Владимирской иконы Божией Матери. Высота объекта составляет 41 метр. Об этом сообщили в tg-канале Visit-Petersburg.

Отметим, что попасть на колокольню можно только по предварительной записи. Площадка работает для посетителей три дня в неделю: в среду, пятницу и воскресенье.

Прийти сюда можно тоже в определенные часы. Любителей красивых панорам приглашают на колокольню в 13:00 и в 15:00.

Ранее на Piter.tv: петербургский студент построил трамвайную ветку у себя на даче.

Фото: Турпортал СПб