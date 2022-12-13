За первые два дня работы Книжный салон посетили более 200 тыс. петербуржцев

На Дворцовой площади пройдет лекция биолога Павла Глазкова из цикла "Каждой твари по паре". Запланированы презентации книг Олега Басилашвили, Марии Семеновой, Рината Валиуллина.

В Петербурге до 21 мая проходит XVIII Санкт-Петербургский международный книжный салон. За первые дня работы фестиваль посетители более 200 тыс. жителей города. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Сегодня, 21 мая, на Дворцовой площади пройдет лекция биолога Павла Глазкова из цикла "Каждой твари по паре". Запланированы презентации книг Олега Басилашвили, Марии Семеновой, Рината Валиуллина, Сергея Носова, Елены Посвятовской, Саши Николаенко, Романа Сенчина и других. Для малышей проведут игру "Исторический детектив: как в архивах хранят истории интересных людей".

В рамках Книжного салона на Дворцовой площади состоялось свыше 100 мероприятий. Петербуржцы встретились с писателями, побывали на презентациях книг, стали участниками мастер-классов.

В этом году в книжной ярмарке задействовано более 260 издательств. Накануне прошли встречи с участием писателей Александра Мазина, Антона Чижа, Аси Володиной, Алексея Сальникова, Екатерины Рождественской и других.



На главной сцене перед жителями выступили музыкальные группы "Ленинградские мосты", "Romas Band" и ансамбль "Белые ночи".

Для детей тоже продумали программу. Маленькие жители Северной столицы прошли мастер-классы, увидели спектакли, познакомились с авторами детских книг.



Ранее на Piter.tv: в акции "Необыкновенный кросс" приняли участие более 400 "собачников".

Фото: ВКонтакте / Книжный Салон на Дворцовой