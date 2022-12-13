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В акции "Необыкновенный кросс" приняли участие более 400 "собачников"
Сегодня, 13:07
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В акции "Необыкновенный кросс" приняли участие более 400 "собачников"

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Цель фестиваля – привлечь внимание к проблеме бездомных животных.

В Полюстровском парке прошел фестиваль для любителей собак "Необыкновенный кросс". В нем приняли участие более 400 петербуржцев и свыше 2 тыс. лап. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района. 

Акция проходит в одиннадцатый раз. Хозяева вместе с четвероногими друзьями приняли участие в благотворительном забеге. 

Цель фестиваля – привлечь внимание к проблеме бездомных животных. В рамках мероприятия  собрали средства на содержание приютов "Ржевка", "Ильинка", "Келтсские ангелы".

Кроме того, участники акции познакомились с бездомными животными и взяли их к себе домой. Многие петербуржцы подарили  собакам, у которых пока нет хозяина, корм.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге откроется выставка "Египетские мотивы в истории Санкт-Петербурга".

Фото: Телеграм / Пресс-сек Красногвардейского

Теги: благотворительность, животные, необыкновенный кросс, собаки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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