В Петербурге откроется выставка "Египетские мотивы в истории Санкт-Петербурга"

В Невской куртине Петропавловской крепости появится выставка о влиянии цивилизации Древнего Египта на культуру, искусство и облик Петербурга. Проект "Египетские мотивы в истории Санкт-Петербурга" откроется 26 мая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
Увидеть экспозицию можно Невской куртине Петропавловской крепости. Выставка посвящена 320-летию Северной столицы.
Здесь посетителям расскажут о петербургских памятниках в "египетском стиле". Экспозиция открыта до 14 марта 2024 года.
Вход по билетам на посещение Петропавловской крепости. Посещение музея возможно по Пушкинской карте.
Ранее на Piter.tv: в Ботаническом саду стартовал фестиваль "Яблоневый цвет".
Фото: Телеграм / Правительство Санкт-Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все