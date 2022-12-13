В Петербурге откроется выставка "Египетские мотивы в истории Санкт-Петербурга"

Увидеть экспозицию можно Невской куртине Петропавловской крепости.

В Невской куртине Петропавловской крепости появится выставка о влиянии цивилизации Древнего Египта на культуру, искусство и облик Петербурга. Проект "Египетские мотивы в истории Санкт-Петербурга" откроется 26 мая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Увидеть экспозицию можно Невской куртине Петропавловской крепости. Выставка посвящена 320-летию Северной столицы.

Здесь посетителям расскажут о петербургских памятниках в "египетском стиле". Экспозиция открыта до 14 марта 2024 года.

Вход по билетам на посещение Петропавловской крепости. Посещение музея возможно по Пушкинской карте.

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Фото: Телеграм / Правительство Санкт-Петербурга