Петербургский студент построил трамвайную ветку у себя на даче

Молодой человек обустроил на участке колею протяженностью 150 метров и даже соорудил открытый вокзал.

Молодой петербуржец Владислав Иванов, увлекшийся в свое время железными дорогами, решил воплотить свое хобби в реальность. Студент построил на даче у родителей трамвайную линию длиной 150 метров. Скоро она будет использоваться не только для развлечения гостей, но и в хозяйственных целях. Подробности о задумке узнал корреспондент издания "Петербургский дневник".

Я "заболел" железной дорогой лет с восьми. Дело в том, что совсем рядом с нашей дачей в Большой Ижоре проходит промышленная железнодорожная ветка, на которой в 2008 году снимали фильм "Край". И когда я там впервые увидел в движении настоящие, "живые" паровозы, то понял, что это "край" и для меня. Я просто влюбился в железную дорогу! Владислав Иванов, студент Электромеханического техникума железнодорожного транспорта им. А.С. Суханова

Отец Владислава поддержал увлечение сына и отвел его в депо Санкт-Петербург-Московский-сортировочный: позже, уже в годы учебы, юноша устроился туда на подработку слесарем по ремонту паровозов. При этом, никто из его родственников не имеет опыта в этой профессии - в семье сына зовут "первопроходцем".

Окончательно "заболев" своим делом, молодой человек познакомился с единомышленником. Новый приятель Владислава самостоятельно создал копию старинного трамвая - это вдохновило на воплощение похожего проекта на дачном участке. За основу решено было взять образец продукции фирмы Артура Коппеля, популярный в дореволюционном Петербурге.

В Интернете мы с папой нашли огромный оцифрованный каталог этой фирмы с фотографиями и подробными чертежами и благодаря этому подобрали "экспонат" уже под свои запросы и интересы. Нам особенно приглянулся вариант с аккумулятором. Так что никакой отсебятины не допускали – делали все максимально приближенно к оригиналу. За исключением габаритов, конечно. Владислав Иванов, студент Электромеханического техникума железнодорожного транспорта им. А.С. Суханова

Запчасти и материалы для строительства энтузиаст нашел на стройбазах. В общей сложности на возведение трамвайчика и ветки ушло 2 года. Самой трудной задачей была перепланировка территории. Где-то потребовалось пересадить кусты, где-то - выровнять рельеф. В итоге колея протяженностью около 150 м получилась причудливой изогнутой формы. Владислав с отцом планируют увеличить маршрут до 270 м, чтобы перевозить на трамвайчике хозяйственные грузы.

Помимо самой ветки, молодой человек предусмотрел целый открытый вокзал, внешний вид которого вдохновлен Балтийским вокзалом. Он нужен для приема многочисленных гостей молодого инженера, изобретение которого прославилось в соцсетях.

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Фото: Петербургский дневник (Александр Глуз)