В Петербурге появятся три новых памятника

На завершающей стадии работа над памятником Александру Блоку. Его должны торжественно открыть до конца этого года на улице Декабристов, 57.

В Петербурге на данный момент идет работа над тремя памятниками. Об этом "Петербургскому дневнику" сообщила врио заместителя председателя Комитета по градостроительству и архитектуре – главный художник города Елена Крамскова.

На завершающей стадии работа над памятником Александру Блоку. Его должны торжественно открыть до конца этого года на улице Декабристов, 57.

По словам Елены Крамсковой, также выделены деньги на установку памятника драматургу Александру Володину. Его планируют установить в Матвеевском саду. А в Кронштадте должен появиться бюст художнику-баталисту Василию Верещагину.

Ранее на Малой Садовой памятнику фотографу вернули зонтик.

Фото: Петербургский дневник (Александр Глуз)